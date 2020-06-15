В Уфе мужчину, обвиняемого в изнасиловании падчерицы, выпустили на свободу

Хашим Кайнак стал членом большой семьи в 2012 году, тогда у Вероники Гумеровой было уже три дочери от прошлого брака. В первые годы совместной жизни всё было идеально, женщина родила возлюбленному еще двоих детей. Новый папа из Турции часто баловал дочерей, но старшей, одиннадцатилетней Алине, казалось, что ей он практически не уделял времени и внимания, в отличие от ее сестер, поэтому девочка нашла действенный способ избавиться от отчима. Она обвинила его в изнасиловании.