В Уфе мужчину, обвиняемого в изнасиловании падчерицы, выпустили на свободу

В Уфе неожиданно закончился громкий судебный процесс в отношении Хашима Кайнака.
Ранее bash.news подробно рассказывал об этой ситуации. Мужчину в изнасиловании обвинила его падчерица. Однако не все так однозначно.
Хашим Кайнак стал членом большой семьи в 2012 году, тогда у Вероники Гумеровой было уже три дочери от прошлого брака. В первые годы совместной жизни всё было идеально, женщина родила возлюбленному еще двоих детей. Новый папа из Турции часто баловал дочерей, но старшей, одиннадцатилетней Алине, казалось, что ей он практически не уделял времени и внимания, в отличие от ее сестер, поэтому девочка нашла действенный способ избавиться от отчима. Она обвинила его в изнасиловании.
После сюжета телеканала БСТ судьи пересмотрели эту историю. Неожиданно для всех Хашим Кайнак был выпущен на свободу. Сразу после выхода на свободу он дал телеканалу БСТ эксклюзивное интервью.