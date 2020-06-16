В Башкирии выпустили детские смартфоны, говорящие на башкирском и татарском

В Башкортостане стали производить уникальные в своем роде детские гаджеты. В республике запустили линию игрушечных планшетов и смартфонов. Устройства поют, считают и произносят слова и буквы на башкирском и татарском языках.
Благодаря интерактивным игрушкам дети смогут быстрее схватывать верное произношение слов и интонацию. Также дошколятам будет легче выучить на родном названия цветов, стихотворения и познакомиться с миром животных, считают создатели смартфонов.
Игрушечные планшеты и смартфоны в скором времени поставят в дошкольные учреждения всей республики. Часть гаджетов уже подарили детским садам Сибая. Реализация проекта стала возможна на средства гранта Главы Башкортостана.