В Башкирии выпустили детские смартфоны, говорящие на башкирском и татарском

В Башкортостане стали производить уникальные в своем роде детские гаджеты. В республике запустили линию игрушечных планшетов и смартфонов. Устройства поют, считают и произносят слова и буквы на башкирском и татарском языках.

Благодаря интерактивным игрушкам дети смогут быстрее схватывать верное произношение слов и интонацию. Также дошколятам будет легче выучить на родном названия цветов, стихотворения и познакомиться с миром животных, считают создатели смартфонов.