Жительница Башкирии устроила эротическое шоу на глазах у ребёнка

Молодая мама из Салавата попала в неприятный скандал . Девушка демонстрировала своё тело в прямом эфире на сайте знакомств за деньги. Вот только невольным зрителем эротического шоу стал маленький ребёнок девушки.

Как сообщает издание «КП-Уфа», 25-летняя местная жительница решила заработать нехитрым способом. За небольшие «донаты» девушка демонстрировала своё тело мужчинам, поднимала юбку или показывала грудь. Недовольство пользователей сети вызвал тот факт, что рядом в момент шоу находился ребёнок, который видел не только поведение мамы, но и то, что пишут зрители трансляции. Часто сообщения мужчин на таких сайтах откровенны, содержат мат и точно не предназначены для детского чтения.