В Башкирии осужденные за совращение детей пытались добиться помилования

Двое осужденных за совращение детей в Башкирии пытались добиться помиловаия. Об этом рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Такая просьба зафиксирована впервые за историю комиссии по вопросам помилования при Главе Башкирии.

Константин Толкачев отметил, что комиссия проголосовала в этом случае единогласно. Оба ходатайства были отклонены.

Такое произошло впервые за время работы комиссии. Оба ходатайства были единогласно отклонены.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Комиссия также рассмотрела несколько дел о «пьяных» ДТП. По словам председателя Госсобрания, такие ходатайства появляются часто. Однако пьяное вождение – частая причина летальных исходов. Поэтому такие просьбы рассматриваются крайне аккуратно. Даже если человек кажется добропорядочным, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, он показывает свою безответственность и становится опасным для общества.

К сожалению, мы в ходе работы постоянно сталкиваемся с этим обстоятельством. Алкоголь до добра не доводит и подталкивает людей, даже вполне добропорядочных, на нарушение закона. Как правило, потом осужденные признают вину, раскаиваются, но обратно ситуацию уже не развернешь.

Константин Толкачев 