В Башкирии осужденные за совращение детей пытались добиться помилования

Двое осужденных за совращение детей в Башкирии пыталис ь добиться помиловаия. Об этом рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Такая просьба зафиксирована впервые за историю комиссии по вопросам помилования при Главе Башкирии.

Комиссия также рассмотрела несколько дел о «пьяных» ДТП. По словам председателя Госсобрания, такие ходатайства появляются часто. Однако пьяное вождение – частая причина летальных исходов. Поэтому такие просьбы рассматриваются крайне аккуратно. Даже если человек кажется добропорядочным, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, он показывает свою безответственность и становится опасным для общества.