В Башкирии осужденные за совращение детей пытались добиться помилования

Двое осужденных за совращение детей в Башкирии пытались добиться помиловаия. Об этом рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Такая просьба зафиксирована впервые за историю комиссии по вопросам помилования при Главе Башкирии.
Константин Толкачев отметил, что комиссия проголосовала в этом случае единогласно. Оба ходатайства были отклонены.
Комиссия также рассмотрела несколько дел о «пьяных» ДТП. По словам председателя Госсобрания, такие ходатайства появляются часто. Однако пьяное вождение – частая причина летальных исходов. Поэтому такие просьбы рассматриваются крайне аккуратно. Даже если человек кажется добропорядочным, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, он показывает свою безответственность и становится опасным для общества.