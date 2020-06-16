Жительница Уфы может лишиться ног из-за неверного лечения после ДТП

Пострадавшая в ДТП пытается добиться справедливости. 26-летняя жительница Уфы получила переломы ног и заявляет о риске их ампутации. Она утверждает, что здоровье не восстанавливается по ошибке врачей, а средств на процедуры у нее нет. В медучреждении обвинения отвергают.
26-летняя Карина Родионова в марте этого года за рулем вазовской «семерки» попала в ДТП. В ее автомобиль на трассе врезался «Форд». Водитель иномарки, по ее словам, был пьян и уже дважды лишен прав на управление транспортом. Дело об аварии все еще расследуется.
Девушка получила тяжелые травмы, ее госпитализировали в ближайшую больницу в Благовещенске. Сделав операцию на обе ноги, Карину отправили домой в Уфу. Она считает, что врачи допустили ошибку и неправильно поставили диагноз. Независимая оценка показала, что у Карины началось омертвление тканей и ей грозит ампутация ноги, если не будут приняты срочные меры.
Как рассказывает Карина, ходить она может только при помощи костылей, и каждый шаг дается большим трудом. Девушка уверяет, что врачи оказывают ей медицинскую помощь в недостаточном объеме. В городской больнице №13 Уфы, куда обратилась пострадавшая, заявили о том, что планируют повторное обследование.
Независимый юрист Гузель Харрасова рекомендует не затягивать с оформлением документов. Кроме того, Карина может провести независимую судмедэкспертизу, чтобы установить вред здоровью и затем начать судебный процесс по привлечению виновных к ответственности.
Сама Карина считает, что ДТП разделило ее жизнь на до и после. До аварии с ее здоровьем не было проблем: девушка активно занималась спортом и имеет звание кандидата в мастера спорта по конькобежному спорту. Девушка надеется, что ей удастся восстановить и физические способности, и уверенность в завтрашнем дне.