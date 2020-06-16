В Уфе строительная фирма скрыла страшный инцидент на предприятии

Житель Уфы получил серьёзную травму на производстве. Однако фирма, в которой работал пострадавший, решила скрыть несчастный случай. Расследованием дела занялась Гострудинспекция.

По сообщениям ведомства, 29 апреля 35-летний мужчина проводил монтажные работы на производственной площадке. В какой-то момент рабочий оступился и упал, повредив копчик. Коллеги поспешили доставить пострадавшего в больницу, где ему диагностировали перелом позвонка со смещением.