В Уфе строительная фирма скрыла страшный инцидент на предприятии

Житель Уфы получил серьёзную травму на производстве. Однако фирма, в которой работал пострадавший, решила скрыть несчастный случай. Расследованием дела занялась Гострудинспекция.
По сообщениям ведомства, 29 апреля 35-летний мужчина проводил монтажные работы на производственной площадке. В какой-то момент рабочий оступился и упал, повредив копчик. Коллеги поспешили доставить пострадавшего в больницу, где ему диагностировали перелом позвонка со смещением.
Фирма решила скрыть несчастный случай, так как не обеспечила сотрудника средствами индивидуальной защиты, а также не провела обязательный медосмотр перед допуском к работе. Причиной несчастного случая назвали личную неосторожность рабочего. Однако в отношении предприятия были возбуждены административные дела.