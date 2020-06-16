В Башкирии назвали районы, в которых больше всего заболевших коронавирусом

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило статистику по заболевшим в республике. Напомним, по состоянию на 15 июня в РБ зарегистрирован 61 новый случай заболевания. Ведомство отметило, где больных коронавирусом больше всего.

За всё время пандемии самыми загруженными по количеству заразившихся стали такие города, как Уфа (1522), Нефтекамск (398), Стерлитамак (202), Белебей (196), Салават (166), Кумертау (134). Также большое количество заболевших выявлено в Уфимском (142), Туймазинском (116) и Зианчуринском (93) районах.