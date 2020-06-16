В Башкирии пьяный таксист задавил двух детей

Сегодня, 16 июня, произошла страшная авария. В селе Иглино водитель такси сбил двух подростков. Пресс-служба ГИБДД МВД по РБ рассказал подробности случившегося.

Около полудня 37-летний водитель популярного такси совершил наезд на подростков на улице Ворошилова. Пострадавшим всего по 15 лет. Сообщается, что одна из девочек погибла на месте происшествия от полученных травм.

На месте аварии работает следственная группа. По предварительной информации, водитель был пьян и после преступления попытался скрыться. Информация о втором пострадавшем подростке уточняется.