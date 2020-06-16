В Уфе вандал разрушил «умную остановку»: видео

В Уфе мужчина разрушил «умную остановку». Видео опубликовало издание "Башинформ" . На кадрах видно, как уфимец берет урну и начинает использовать ее, как некий таран.

Все произошло в уфимском микрорайоне Инорс в праздничные дни. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил "расправиться" с остановкой. За его действиями наблюдали сотрудники полиции по видеокамерам. Злоумышленник оперативно был задержан полицией.