В Уфе вандал разрушил «умную остановку»: видео

В Уфе мужчина разрушил «умную остановку». Видео опубликовало издание "Башинформ". На кадрах видно, как уфимец берет урну и начинает использовать ее, как некий таран.

Все произошло в уфимском микрорайоне Инорс в праздничные дни. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил "расправиться" с остановкой. За его действиями наблюдали сотрудники полиции по видеокамерам. Злоумышленник оперативно был задержан полицией. 

Отметим, что это не первый подобный случай проявления вандализма среди уфимцев. Сегодня за этим в режиме онлайн-наблюдают сотрудники правоохранительных органов и оперативно задерживают нарушителей порядка.