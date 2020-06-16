Игроки ФК «Уфа» заказали костюмы с башкирским национальным колоритом

Футболисты столичного клуба заказали себе такие же костюмы, как и у главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона не раз появлялся на публике в дизайнерском пиджаке с национальным колоритом. В последний раз Хабиров был замечен на торжественной церемонии в честь Дня России.

Нападающий футбольного клуба «Уфа» Вячеслав Кротов и легионер «горожан» из Узбекистана Остон Урунов собираются облачиться в деловые костюмы с национальным башкирским колоритом.

«Я уже давно живу в Башкирии и, когда бываю в Москве, друзья в шутку называют меня башкиром. Уже подумываю в переписи в графе «национальность» написать башкир. Мне нравится башкирский колорит, музыка, природа, люди. Поэтому с удовольствием заказал этот стильный деловой костюм».

Вячеслав Кротов, игрок клуба

Для узбекского полузащитника «уфимцев» Остона Урунова этот деловой костюм с «нотками» башкирского воина придется в новинку. Легионер признался, что интересно будет сравнить башкирские и узбекские элементы в классическом костюме.

Фото: ФК «Уфа» 