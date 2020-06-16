Игроки ФК «Уфа» заказали костюмы с башкирским национальным колоритом

Футболисты столичного клуба заказали себе такие же костюмы, как и у главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона не раз появлялся на публике в дизайнерском пиджаке с национальным колоритом. В последний раз Хабиров был замечен на торжественной церемонии в честь Дня России.