Игроки ФК «Уфа» заказали костюмы с башкирским национальным колоритом

Футболисты столичного клуба заказали себе такие же костюмы, как и у главы Башкирии Радия Хабирова. Руководитель региона не раз появлялся на публике в дизайнерском пиджаке с национальным колоритом. В последний раз Хабиров был замечен на торжественной церемонии в честь Дня России.
Нападающий футбольного клуба «Уфа» Вячеслав Кротов и легионер «горожан» из Узбекистана Остон Урунов собираются облачиться в деловые костюмы с национальным башкирским колоритом.
Для узбекского полузащитника «уфимцев» Остона Урунова этот деловой костюм с «нотками» башкирского воина придется в новинку. Легионер признался, что интересно будет сравнить башкирские и узбекские элементы в классическом костюме.
Фото: ФК «Уфа»