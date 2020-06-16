В Башкирии поддержали идею навсегда лишать прав пьяных водителей

Пьяных за рулем лишить водительских прав навсегда. С таким предложением выступил член Совета Федерации Сергей Леонов. При этом пойманные водители за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении в первый раз должны остаться без удостоверения на год, во второй – на два.

В третий раз наказанием будет пожизненное лишение. А профилактической мерой должно стать  приостановление прав на время, пока водитель проходит лечение от зависимости в медицинской клинике. Региональные парламентарии выразили поддержку предложению сенатора.

Мое мнение такое: если человек попался пьяным за рулем, должен быть наказан строго-настрого, должен быть лишен прав и водительского удостоверения пожизненно, должен понести материальную ответственность. Автомашина должна быть конфискована.

Юнир Кутлугужин, руководитель фракции регионального отделения партии КПРФ