В Башкирии поддержали идею навсегда лишать прав пьяных водителей

Пьяных за рулем лишить водительских прав навсегда. С таким предложением выступил член Совета Федерации Сергей Леонов. При этом пойманные водители за вождение в алкогольном или наркотическом опьянении в первый раз должны остаться без удостоверения на год, во второй – на два.