В Башкирии на грант Президента построят музей в честь полярников-первопроходцев

Грант на 6 млн получит проект регионального отделения Русского географического общества. Деньги планируют потратить на создание музея, посвященного полярникам-первопроходцам и легендарному Валериану Альбанову.

Он родился в Уфе в 1882 году. Был штурманом полярной экспедиции к земле Франца Иосифа, явился прототипом героя романа «Два капитана» – штурмана Климова. Успех авторов проекта отметил и Глава республики.

Сегодня – отличная новость. Мы выиграли грант Президента России на создание музейной экспозиции. Будут собраны сотни предметов, проведено 50 выездных обучающих семинаров в школах и вузах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан