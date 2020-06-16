В Башкирии на грант Президента построят музей в честь полярников-первопроходцев

Грант на 6 млн получит проект регионального отделения Русского географического общества. Деньги планируют потратить на создание музея, посвященного полярникам-первопроходцам и легендарному Валериану Альбанову.
Он родился в Уфе в 1882 году. Был штурманом полярной экспедиции к земле Франца Иосифа, явился прототипом героя романа «Два капитана» – штурмана Климова. Успех авторов проекта отметил и Глава республики.
Как сообщается на сайте Общественной палаты республики, всего 72 некоммерческие организации Башкортостана стали победителями второго конкурса на гранты Президента России, их проекты смогли набрать в общей сложности более 70 миллионов рублей. Среди лучших работы Уфы, Стерлитамака, Сибая, Белебеевского, Гафурийского, Бирского, Салаватского, Янаульского районов. Темы проектов: социальная поддержка, пропаганда здорового образа жизни, культура и искусство.