В Уфе рассказали подробности строительства автокинотеатра

Администрация Уфы рассказала о ходе строительства кинотеатра под открытым небом. Как стало известно, ремонтные работы планируется завершить уже в июле. Площадка для установки экрана уже подготовлена.

Напомним, по планам в кинотеатре под открытым небом сможет вместиться 54 машины. Сами фильмы будут транслироваться на большом светодиодном экране, а звуковой ряд можно будет услышать через стереосистему машины. Кинотеатр будет открыт в парке им. Мажита Гафури.

Также на территории развлекательной площадке будет расположен фудкорт. Машины во время сеанса будут располагаться «веером».