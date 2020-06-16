Стали известны личности детей, задавленных пьяным таксистом в Башкирии

Страшная трагедия произошла сегодня в Иглино. В результате жесткого наезда на компанию детей погибла одна из выпускниц.

На улице Ворошилова 37-летний Динар М. совершил наезд на компанию детей. Ребята шли по правой стороне обочины против основного потока движения. В результате ДТП одна из девочек погибла на месте, другой мальчик находится в тяжелом состоянии.

Известно, что девятиклассница вместе со своими друзьями шла в школу. Сегодня девочка должна была получить долгожданный аттестат.

Bash.news публикует список погибших и пострадавших детей:

1. Диана Е., 2004 г.р., погибла.

2. Данил М., 2005 г.р., закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени.

3. Александр Л., 2007 г.р., не пострадал

4. Ксения Р., 2005 г.р., не пострадала.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Источники bash.news в правоохранительных органах отмечают, что мужчина на месте ДТП вел себя неадекватно.

Как удалось выяснить репортерам bash.news, семья погибшей характеризуется очень положительно. Мама работает бухгалтером, а отец - электромехаником. Семья живет в достатке. Девочка училась на "отлично".