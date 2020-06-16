Грузовик без тормозов устроил жесткое ДТП на трассе М-5: видео

Жуткая авария произошла сегодня на трассе М-5 недалеко от границы Башкирии.

Страшное ДТП было зафиксировано между Юрюзанью и Саткой в Челябинской области. На этом участке трассы представители дорожных служб проводили ремонтные работы. Автомобили по очереди направлялись в разные стороны по одной полосе.

Внезапно у одного из грузовиков отказали тормоза. Многотонная машина на огромной скорости смяла под собой несколько легковушек. В результате трагедии пострадали трое человек, два человека погибли.