В Башкирии может появиться экопредприятие по переработке отходов животноводства

В Башкортостане хотят создать современное экологически чистое предприятие по переработке отходов животноводства. С концепцией нового ветеринарно-санитарного завода Радия Хабирова ознакомил председатель Мясного союза региона Виктор Фрейдин.

Сегодня Глава республики провел онлайн-совещание в формате «Сельский час». В нём приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, представители контрольных и надзорных органов, республиканские товаропроизводители. Они обсудили вопросы развития отрасли.

Мы договорились с вами, работаем каждую неделю. Вопросов очень много. Мы вчера вот встречались с инвесторами, которые логистический центр будут строить. Здесь тоже надо обсудить, что происходит. Мы с вами говорили о необходимости продумывания мер по дальнейшему развитию и яблочного производства, плодового производства, ягодного производства, ну и, конечно, переработка.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан