В Башкирии может появиться экопредприятие по переработке отходов животноводства

Мы договорились с вами, работаем каждую неделю. Вопросов очень много. Мы вчера вот встречались с инвесторами, которые логистический центр будут строить. Здесь тоже надо обсудить, что происходит. Мы с вами говорили о необходимости продумывания мер по дальнейшему развитию и яблочного производства, плодового производства, ягодного производства, ну и, конечно, переработка.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан