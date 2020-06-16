В Башкирии может появиться экопредприятие по переработке отходов животноводства

В Башкортостане хотят создать современное экологически чистое предприятие по переработке отходов животноводства. С концепцией нового ветеринарно-санитарного завода Радия Хабирова ознакомил председатель Мясного союза региона Виктор Фрейдин.
Сегодня Глава республики провел онлайн-совещание в формате «Сельский час». В нём приняли участие руководители отраслевых министерств и ведомств, представители контрольных и надзорных органов, республиканские товаропроизводители. Они обсудили вопросы развития отрасли.