Жители Башкирии шокированы изменениями в оплате ЖКХ

Массовые обращения в связи с уменьшением ежемесячной денежной компенсации при оплате коммунальных услуг и содержания жилого помещения зафиксировал Республиканский центр социальной поддержки населения. Всего в республике их получают около 500 тысяч человек. Это связано с изменениями, которые вступили в силу с 1 июня. И это не единственные новшества, которые произойдут этим летом.
Уфимскую пенсионерку Надежду Шестерову расстроил размер компенсации по оплате коммунальных услуг за май. Дозвониться и получить комментарий в службе у женщины не получилось. Говорит, раньше она откладывала эти деньги, и такая экономия для ее бюджета была существенной.
Ежемесячная компенсация стала меньше с 1 июня. Как пояснили в Республиканском центре соцподдержки населения, сумма с 1 октября прошлого года по 31 мая этого года рассчитывалась по новым стандартам, то есть когда подавалось централизованное отопление. По предыдущей схеме она распределялась на весь год. Теперь согласно законодательству ее снизили.
Этим летом будет еще одно новшество: расчет единой денежной компенсации станет индивидуальным. То есть его размер будет для каждого льготника определяться на основании показаний приборов учета. 72-летняя пенсионерка Надежда Шестерова просит учесть, что владельцы частных домов несут обязательные расходы на очистку канализаций, покупку дров и содержание дома. И все это на небольшую пенсию – большая нагрузка.