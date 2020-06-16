Жители Башкирии шокированы изменениями в оплате ЖКХ

Массовые обращения в связи с уменьшением ежемесячной денежной компенсации при оплате коммунальных услуг и содержания жилого помещения зафиксировал Республиканский центр социальной поддержки населения. Всего в республике их получают около 500 тысяч человек. Это связано с изменениями, которые вступили в силу с 1 июня. И это не единственные новшества, которые произойдут этим летом.

Уфимскую пенсионерку Надежду Шестерову расстроил размер компенсации по оплате коммунальных услуг за май. Дозвониться и получить комментарий в службе у женщины не получилось. Говорит, раньше она откладывала эти деньги, и такая экономия для ее бюджета была существенной.

Для меня 7-8 тысяч в год – это большие деньги. Я бы 5 тысяч добавила и купила машину дров. Нам же и летом нужны дрова, чтобы баню топить – мыться где-то надо. Надежда Шестерова, ветеран труда

Ежемесячная компенсация стала меньше с 1 июня. Как пояснили в Республиканском центре соцподдержки населения, сумма с 1 октября прошлого года по 31 мая этого года рассчитывалась по новым стандартам, то есть когда подавалось централизованное отопление. По предыдущей схеме она распределялась на весь год. Теперь согласно законодательству ее снизили.

Кроме отопления есть и иные коммунальные выплаты, и размеры ДК рассчитываются, естественно, с учетом тех комуслуг, предоставление которых идет фактически в эти летние месяцы. Но много вопросов от сельских жителей, у которых стоят счетчики, и потребление, например, газа летом снижается. Николай Калмацкий, директор Республиканского центра социальной поддержки населения