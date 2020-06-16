В Башкирии очевидцы рассказали подробности ДТП, унесшего жизнь выпускницы

В Башкирии в страшной аварии по вине пьяного водителя погибла 16-летняя школьница. Диана Еникеева сегодня вместе с одноклассниками должна была получить аттестат об окончании 9 класса. Утром девушка вместе с друзьями направилась в школу. В какой-то момент на них наехал автомобиль такси. Водитель пытался скрыться с места происшествия.
На стене медали, грамоты и кубки. Диана занималась борьбой, в ее копилке золото и серебро не только республиканского уровня. Она представляла Башкортостан в Приволжском федеральном округе. Планировала поступить в нефтяной колледж, мечтала танцевать в ансамбле Файзи Гаскарова. Казалось бы, впереди еще целая жизнь. Которая так трагично оборвалась сегодня.
Утром ничего не предвещало беды. Вместе с мамой школьница выбирала платье. Сегодня вместе с одноклассниками она должна была получить аттестат об окончании 9 класса. Диана Еникеева была круглой отличницей и гордостью школы.
ЧП произошло на улице Ворошилова. Школьники договорились встретиться у магазина и вместе пойти в школу за аттестатом, но так и не дошли. Пьяный водитель не справился с управлением. Двое детей успели отскочить. Основной удар пришелся на Данила Миронова и Диану. Первым к девочке подбежал местный житель Иван.
Прибывшие медики реанимировали девочку около получаса, но, к сожалению, от полученных травм она погибла на месте ДТП. Пока одни помогали детям, другие пытались остановить водителя: по словам очевидцев, он пытался скрыться и уехать. Но местные жители не допустили этого.
Детей на перекрестке сбил таксист Динар Мигранов. В служебной машине ехал в плавках, возможно, отдыхал на озере, где много выпил. Цифры на алкотестере показали 1,732 промилле, притом что допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16 сотых. Говорит, что школьников на дороге попросту не заметил, хотя дети шли по обочине согласно правилам навстречу движущимся автомобилям.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего водителя по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время подозреваемый задержан. Мы сделали запрос в пресс-службу «Ситимобил».
По закону виновнику смертельного ДТП, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, грозит от 5 до 12 лет. Следствию еще предстоит разобраться во всех деталях. Однако Диану уже не вернуть. Самое страшное случилось – пьяная выходка обернулась ужасной трагедией. И тяжелее всех сейчас родителям, которые вместо того, чтобы готовиться к выпускному дочери, будут ее хоронить.