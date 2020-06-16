В Башкирии очевидцы рассказали подробности ДТП, унесшего жизнь выпускницы

В Башкирии в страшной аварии по вине пьяного водителя погибла 16-летняя школьница. Диана Еникеева сегодня вместе с одноклассниками должна была получить аттестат об окончании 9 класса. Утром девушка вместе с друзьями направилась в школу. В какой-то момент на них наехал автомобиль такси. Водитель пытался скрыться с места происшествия.

На стене медали, грамоты и кубки. Диана занималась борьбой, в ее копилке золото и серебро не только республиканского уровня. Она представляла Башкортостан в Приволжском федеральном округе. Планировала поступить в нефтяной колледж, мечтала танцевать в ансамбле Файзи Гаскарова. Казалось бы, впереди еще целая жизнь. Которая так трагично оборвалась сегодня.

Кто мог в это поверить, кто мог этого ожидать? Еще утром мама говорила: «Может быть, отвезти вас?» А потом ладно уж, чтобы не стеснять, она с мальчиком, одноклассником, они дружили. Он очень стеснительный. Елена Еникеева, бабушка Дианы Еникеевой

Утром ничего не предвещало беды. Вместе с мамой школьница выбирала платье. Сегодня вместе с одноклассниками она должна была получить аттестат об окончании 9 класса. Диана Еникеева была круглой отличницей и гордостью школы.

ЧП произошло на улице Ворошилова. Школьники договорились встретиться у магазина и вместе пойти в школу за аттестатом, но так и не дошли. Пьяный водитель не справился с управлением. Двое детей успели отскочить. Основной удар пришелся на Данила Миронова и Диану. Первым к девочке подбежал местный житель Иван.

Побежал помогать, стал проверять пульс. Почувствовал пульсирование, буквально через пару секунд его уже не было. Иван, очевидец ДТП

Прибывшие медики реанимировали девочку около получаса, но, к сожалению, от полученных травм она погибла на месте ДТП. Пока одни помогали детям, другие пытались остановить водителя: по словам очевидцев, он пытался скрыться и уехать. Но местные жители не допустили этого.

Он хотел уехать, мы за ним побежали, говорим: «Выйди из машины, ты пьяный». Там ведь дальше впереди еще дети шли. Анастасия Грасма

Детей на перекрестке сбил таксист Динар Мигранов. В служебной машине ехал в плавках, возможно, отдыхал на озере, где много выпил. Цифры на алкотестере показали 1,732 промилле, притом что допустимая норма алкоголя за рулем составляет 0,16 сотых. Говорит, что школьников на дороге попросту не заметил, хотя дети шли по обочине согласно правилам навстречу движущимся автомобилям.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего водителя по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. В настоящее время подозреваемый задержан. Мы сделали запрос в пресс-службу «Ситимобил».

Мы включились в работу с этой историей сразу, как только появились первые сообщения о трагедии. Автомобиль на видео действительно является автомобилем партнера Ситимобил. Однако автомобиль не использовался для исполнения заказов, поступающих через сервис Ситимобил, с 13 июня. На данный момент мы не можем с уверенностью сказать, что человек на видео является водителем партнера Ситимобил. Тем не менее, партнер Ситимобил предпринял все необходимое, чтобы не допускать использование автомобиля для выполнения заказов. В настоящий момент Ситимобил оказывает всё необходимое содействие правоохранительным органам. Мы глубоко шокированы произошедшим и сделаем все возможное, чтобы виновные в трагедии понесли наказание. Ситимобил не является перевозчиком: сервис не владеет автомобилями и не выступает работодателем для водителей. Но от лица команды мы приняли решение оказать поддержку семье погибшего ребенка. Пресс-служба «Ситимобил»