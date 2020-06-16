Жительница Уфы, обманувшая людей на 315 млн, может остаться на свободе

В Уфе отменили решение суда по делу о хищении 315 миллионов рублей. Изначально Демский районный суд вынес приговор уфимке, собравшей деньги с потерпевших, 6 с половиной лет в исправительной колонии. После уже Ленинский суд отменил это решение из-за двух несовершеннолетних детей, которых женщина растит одна.

В итоге она осталась на свободе. Но некоторые потерпевшие были не согласны с этим и обжаловали приговор. Они требуют заключить обвиняемую под стражу. В итоге решение Ленинского районного суда сегодня было отменено, материалы дела отправили на новое судебное разбирательство. Мнения потерпевших, кстати, разделились. Если одни хотят добиться заключения для обвиняемой, другие за то, чтобы она оставалась на свободе.