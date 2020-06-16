В Уфе издали книгу о выдающемся дипломате Кариме Хакимове

Вышедшую в свет книгу о первом дипломате Советского Союза в арабских странах, уроженце Башкортостана сможет прочитать любой житель республики. 300 экземпляров летописи жизни Карима Хакимова уже в ближайшее время разойдутся по библиотечной сети региона.

Уроженец деревни Дюсяново нынешнего Бижбулякского района. Сын башкирского народа. Это уже позже он станет известен как «Кызыл паша». Карим Хакимов стал первым полномочным представителем советской России в арабских странах. Именно он установил добрые отношения с арабо-персидским миром. Моменты из личной жизни и трудовой биографии сегодня отражены в книге Олега Озерова, которую автор издал совсем недавно.

Это был человек бесконечно преданный своей Родине, и не в узком ее понимании, а в широком. Это был действительно строитель великого государства. И опыт Карима Абдрауфовича в развитии советско-арабских отношений востребован и сегодня. Олег Озеров, автор книги «Карим Хакимов: летопись жизни»

Цельный человек с сильным характером, владевший своими эмоциями. Так характеризует своего главного героя автор книги, который сам является публицистом и дипломатом. Одним из главных достоинств Карима Хакимова было умение располагать людей к себе. Он стал личным другом главы-основателя правящей и ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей Аравийского полуострова. При написании книги Олегу Озерову пришлось перерыть множество архивов, где были найдены малоизвестные до этого факты. Такие, например, как письмо Хакимова Молотову или какую роль он сыграл в созыве всемирного мусульманского конгресса. Все документы прикреплены к изданной недавно книге.

Буквально с сегодняшнего дня национальная библиотека начет распределять эти книги по всей библиотечной сети Республики Башкортостан, и каждый желающий, каждый любитель книги, человек, желающий знать историю своего народа, таких известных деятелей, как Карим Хакимов, могут прийти и почитать ее. Юлдаш Ураксин, директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан