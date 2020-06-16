В Уфе издали книгу о выдающемся дипломате Кариме Хакимове

Вышедшую в свет книгу о первом дипломате Советского Союза в арабских странах, уроженце Башкортостана сможет прочитать любой житель республики. 300 экземпляров летописи жизни Карима Хакимова уже в ближайшее время разойдутся по библиотечной сети региона.
Уроженец деревни Дюсяново нынешнего Бижбулякского района. Сын башкирского народа. Это уже позже он станет известен как «Кызыл паша». Карим Хакимов стал первым полномочным представителем советской России в арабских странах. Именно он установил добрые отношения с арабо-персидским миром. Моменты из личной жизни и трудовой биографии сегодня отражены в книге Олега Озерова, которую автор издал совсем недавно.
Цельный человек с сильным характером, владевший своими эмоциями. Так характеризует своего главного героя автор книги, который сам является публицистом и дипломатом. Одним из главных достоинств Карима Хакимова было умение располагать людей к себе. Он стал личным другом главы-основателя правящей и ныне династии Абдель Азиза ибн Сауда и завоевал доверие простых жителей Аравийского полуострова. При написании книги Олегу Озерову пришлось перерыть множество архивов, где были найдены малоизвестные до этого факты. Такие, например, как письмо Хакимова Молотову или какую роль он сыграл в созыве всемирного мусульманского конгресса. Все документы прикреплены к изданной недавно книге.
300 экземпляров летописи жизни переданы в дар Национальной библиотеке имени Заки Валиди и разойдутся по всей республике. Это стало возможным благодаря поддержке со стороны Главы республики Радия Хабирова, говорит автор книги. Помощь была оказана и во время издания произведения. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Карима Хакимова. И летописью, скорее всего, не ограничится. В 2020 году должны снять еще один документальный фильм. В ленте будут использованы рассекреченные архивы Великобритании, которые переданы в Башкортостан. По замыслу авторов, этот документальный фильм станет первым, который попадет в широкий прокат.