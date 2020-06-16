ФК «Уфа» вышел на финишную прямую подготовки к возобновлению чемпионата РПЛ

Уже на этой неделе футбольный клуб «Уфа» проведет матч против «Тамбова». Для башкирской команды эта игра станет первой после возобновления сезона РПЛ. Сейчас коллектив Вадима Евсеева вышел на финишную прямую подготовки. Клуб проводит недельный цикл тренировок. Напомним, что во время встречи пройдет акция «Виртуальный болельщик».

В предстоящее воскресенье впервые в истории на трибунах нефтяника появятся виртуальные зрители. Клуб получил более 10 тысяч заявок для участия в акции «Виртуальный болельщик». Андрей Коленченко просмотрел каждую. Из того, что поступало на почту, он отсеял почти половину, так как многие не подходили под условия проведения.

Было сложно в плане времени. Потому что огромное количество заявок было. Самые забавные случаи были, когда ребята школьного возраста взяли фотошоп и поработали в нем, так скажем, непрофессионально с точки зрения фотошопера. Андрей Коленченко, специалист по работе с болельщиками ФК «Уфа»

Фотографии, которые прошли отбор, разместят на больших баннерах размером 20 на 20 метров. Их расположат на 3, 9 и 10 секторах. А на 6 клуб планирует организовать отдельный перформанс, посвященный врачам. Завтра в продажу поступят 200 билетов, которые можно будет приобрести в кассе «Нефтяника». На трибунах болельщиков разместят в шахматном порядке.

Ранее планировалось использовать сектор 4 и 8, но в связи с тем, что мы в соответствии с медицинским регламентом не могли разместить зрителей на дистанции 1,5-2 метра, пришлось баннер уменьшить и освободить хороший сектор для настоящих болельщиков. Элина Хисамова, PR-менеджер ФК «Уфа»

Между тем, сами футболисты «Уфы» вышли на финишную прямую подготовки к возобновлению чемпионата. Сейчас у команды начался традиционный недельный цикл, в котором коллектив планомерно подходит к игре. Башкирский коллектив – один из тех, кто готовился к рестарту РПЛ дольше всех. По этому показателю клуб считают лидером.

Не имеет значения, кто-то раньше, кто-то позже. Кто-то вообще не уходил и все время тренировался. Поэтому на это не надо обращать внимания. Все покажет то, в каком состоянии будут футболисты во время игры и в последующие игры. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

Не забыли в команде и о первом круге. На домашнем поле «Уфе» предстоит взять реванш у «Тамбова» за самое крупное поражение в нынешнем чемпионате. 26 октября «Уфа» на выезде уступила со счетом 0:3.

Игру помним, конечно, проиграли 3:0. Сейчас громких слов говорить не буду. Надеюсь, что сыграем дома хорошо и выиграем. Как себя чувствуем – игра только покажет. На тренировках все хорошо, но нужно понимать, что в игре будет совсем другая работа. Александр Пуцко, защитник ФК «Уфа»