Житель Уфы украл из супермаркета 10 кг сыра

Накануне в Уфе произошел курьезный случай. Горожанин украл из магазина кусок сыра весом 10 кг. Сотрудники супермаркета попытались его остановить, однако все было тщетно.
Полицейские задержали воришку по горячим следам.Им оказался 32-летний горожанин. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, ранее он уже имел проблемы с законом.
Оказалось, что украденный сыр злоумышленник перепродал на рынке. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.
Оперативники возбудили по факту грабежа уголовное дело. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.