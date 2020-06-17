Житель Уфы украл из супермаркета 10 кг сыра

Накануне в Уфе произошел курьезный случай. Горожанин украл из магазина кусок сыра весом 10 кг. Сотрудники супермаркета попытались его остановить, однако все было тщетно.

Полицейские задержали воришку по горячим следам.Им оказался 32-летний горожанин. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, ранее он уже имел проблемы с законом.

Оказалось, что украденный сыр злоумышленник перепродал на рынке. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.