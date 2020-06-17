В Уфе произошло лобовое ДТП: пострадал мужчина

Накануне в Уфе произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Volkswagen Golf не уступил дорогу встречному Renault Sandero. От удара последняя легковушка перевернулась на крышу.

Авария произошла на улице Трамвайной. Водитель автомобиля "Гольф" при осуществлении поворота не уступил дорогу встречному "Сандеро". Об этом сообщили в ГИБДД по Уфе.

33-летний водитель автомобиля марки "Рено" получил травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили. По факту аварии проводится проверка.