Эксперты в Башкирии рассказали, как можно противостоять коронавирусу

Я испытывала гордость за нашу республику, когда министр здравоохранения России Михаил Мурашко с наслаждением говорил о республике, о том, что в Башкирии за 55 дней построена современная больница — новый инфекционный госпиталь. Отрадно, что министр предложил распространить наш опыт на другие регионы. Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что госпиталь будет использоваться для лечения и других инфекционных болезней.

Римма Утяшева, депутат Госсобрания Башкирии