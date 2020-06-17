Эксперты в Башкирии рассказали, как можно противостоять коронавирусу

Депутат Госсобрания Башкирии Римма Утяшева высказалась о борьбе с коронавирусной инфекцией после телепрограммы «Док-Ток», в которой участвовал Радий Хабиров. По мнению депутата, чтобы противодействовать вирусу, нужно добиться иммунитета у половины населения.
Для эффективной борьбы с коронавирусом необходимо, чтобы 50% населения переболели вирусом, а после приобрели иммунитет. В настоящий момент только 17-20% населения имеют антитела к коронавирусу. Следовательно, около года в Башкирии будет держаться масочный режим, который будет защищать жителей до появления действенной вакцины.
Депутат отметила, что, к счастью, в Башкирии были возможности лечить всех нуждающихся – врачам не пришлось выбирать, кого подключать к аппаратам ИВЛ, ведь техники хватает на всех пациентов.