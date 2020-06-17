Радий Хабиров предложил членам СПЧ подключиться к подготовке голосования по Конституции

В Башкортостане Совет по правам человека начинает приобретать тот формат, который полезен обществу. Об этом сказал Радий Хабиров во время видеоконференции с членами СПЧ. Глава региона напомнил о том, что 1 июля гражданам республики, как и всей страны, предстоит принять участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.
В связи с этим руководитель региона предложил членам СПЧ активно включиться в подготовку и организацию голосования. Важным при этом является, по словам Радия Хабиров, исключение нарушений и предоставление возможности каждому жителю республики реализовать своё право на свободное волеизъявление.
Также в условиях коронавируса многие члены Совета возглавляют волонтёрские организации. Радий Хабиров поблагодарил их за эффективную работу.