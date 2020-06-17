Радий Хабиров предложил членам СПЧ подключиться к подготовке голосования по Конституции

Мы сейчас фиксируем довольно робкую стабилизацию и снижение количества людей, подвергшихся заражению. Очень важно, что мы отфиксировали этот показатель, такое существенное снижение внебольничной пневмонии, и это нас радует, потому что нас это пугало. Определенные ограничения остаются, хотя практически всю экономику мы открыли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан