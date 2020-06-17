Медицинский десант из Башкирии отправился в Амурскую область

9 врачей и 14 студентов БГМУ вылетели спецбортом из аэропорта «Уфа» в Благовещенск. В течение месяца они будут работать в инфекционном госпитале города Свободный. Члены группы уже имеют опыт лечения людей с диагнозом COVID-19.

У половины из них выявлен иммунитет к коронавирусу. В состав медицинского десанта вошли студенты лечебного и педиатрического факультетов. Ранее Башкирский государственный медицинский университет по поручению Министерства здравоохранения России направил своих специалистов для помощи коллегам из Карачаево-Черкесии.

Критерии отбора были достаточно жесткие, потому что желающих поехать было много. Приоритет отдавать тем, кто имеет опыт работы в медицине вообще и в ковид-госпиталях в частности. Кроме того, было необходимо владение иностранным языками, в частности английским.

Антон Тюрин, заведующий кафедрой БГМУ, руководитель группы