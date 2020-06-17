Медицинский десант из Башкирии отправился в Амурскую область

9 врачей и 14 студентов БГМУ вылетели спецбортом из аэропорта «Уфа» в Благовещенск. В течение месяца они будут работать в инфекционном госпитале города Свободный. Члены группы уже имеют опыт лечения людей с диагнозом COVID-19.
У половины из них выявлен иммунитет к коронавирусу. В состав медицинского десанта вошли студенты лечебного и педиатрического факультетов. Ранее Башкирский государственный медицинский университет по поручению Министерства здравоохранения России направил своих специалистов для помощи коллегам из Карачаево-Черкесии.