Медицинский десант из Башкирии отправился в Амурскую область

Критерии отбора были достаточно жесткие, потому что желающих поехать было много. Приоритет отдавать тем, кто имеет опыт работы в медицине вообще и в ковид-госпиталях в частности. Кроме того, было необходимо владение иностранным языками, в частности английским.

Антон Тюрин, заведующий кафедрой БГМУ, руководитель группы