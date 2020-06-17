В Башкирии при загадочных обстоятельствах пропали 4 туриста

В Караидельском районе Башкирии ведётся поиск 4 туристов. Путешественники отправились на сплав по реке Юрюзань, но вскоре перестали выходить на связь. О пропаже туристов сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

12 июня туристы отправились на сплав, а 16 июня их должны были встретить в конечной точке в населенном пункте Абдуллино. Однако путешественники не пришли к назначенному времени и не вышли на связь после.