Жителей Уфы из-за ошибки городских властей атаковали змеи

Жители села Максимовка Калининского района Уфы просят городские власти решить вопрос с отводом талых вод. Людям пришлось на собственные средства строить мостик, чтобы проехать на автомобилях к домам. А недавно у горожан появились нежданные соседи.

Давран Турсумбетов живет в Максимовке уже 10 лет, и последние 4 года пытается добиться от администрации города исправления их же ошибки.

Когда садика не было, на его месте скапливалась вся талая вода. При строительстве садика они метров 10 отсыпали землю, и вся вода пошла по всем домам. Давран Турсумбетов, житель с. Максимовка

Чтобы избавиться от талых вод, рабочие вырыли траншею, но до конца дело не довели. В итоге три двора остались отрезанными от остальной улицы. Чтобы попасть домой, жители скинулись на небольшой мост.

Они неоднократно писали письма в администрацию города, района. Но с тех пор никаких мер не было принято. Винир Курамшин, адвокат

Адвокат уверен: нарушено природоохранное и экологическое законодательство. Это привело к появлению в округе не только мошкары и пиявок.

Постучала в окно и увидела тут змею, она висела на жалюзи. Дети испугались, я сама тоже испугалась. Когда снимали ее, смотреть на это не могла. Луиза Ядгарова, жительница с. Максимовка

По словам жителей, детский сад построили на месте бывшего болота. Но о благополучии людей не подумали. Траншея не дала ожидаемого результата.

Проектные работы должны пройти государственную экспертизу. Потому что закладываются бюджетные деньги, и не в один десяток миллионов это может обойтись. И если они закопаются впустую, то опять за наши же деньги мы получим ещё одну проблему. Рустам Хафизов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

За 4 года проблема людей не только не решилась, но и усугубилась. Хозяину этого дома пришлось делать ремонт, потому что вода попала в жилые помещения. Остальные жители всерьез опасаются за жизни своих детей. Местами глубина траншеи составляет полтора метра.

Администрация Калининского района Уфы о ситуации знает. И в ближайшее время вопрос начнут решать.

Проектные работы по строительству дренажной системы от детского сада в селе Максимовка выполнены, в настоящее время проводятся торги по определению подрядной организации. Вера Пояркова, начальник информационно-аналитического отдела администрации Калининского района г. Уфы