Жителей Уфы из-за ошибки городских властей атаковали змеи

Жители села Максимовка Калининского района Уфы просят городские власти решить вопрос с отводом талых вод. Людям пришлось на собственные средства строить мостик, чтобы проехать на автомобилях к домам. А недавно у горожан появились нежданные соседи.
Давран Турсумбетов живет в Максимовке уже 10 лет, и последние 4 года пытается добиться от администрации города исправления их же ошибки.
Чтобы избавиться от талых вод, рабочие вырыли траншею, но до конца дело не довели. В итоге три двора остались отрезанными от остальной улицы. Чтобы попасть домой, жители скинулись на небольшой мост.
Адвокат уверен: нарушено природоохранное и экологическое законодательство. Это привело к появлению в округе не только мошкары и пиявок.
По словам жителей, детский сад построили на месте бывшего болота. Но о благополучии людей не подумали. Траншея не дала ожидаемого результата.
За 4 года проблема людей не только не решилась, но и усугубилась. Хозяину этого дома пришлось делать ремонт, потому что вода попала в жилые помещения. Остальные жители всерьез опасаются за жизни своих детей. Местами глубина траншеи составляет полтора метра.
Администрация Калининского района Уфы о ситуации знает. И в ближайшее время вопрос начнут решать.
Пока же дети гуляют на улице под присмотром взрослых. Отпускать их одних родители боятся. Максимовцы надеются, что после решения проблемы уползут и змеи.