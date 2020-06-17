В Уфе пять дней не могут найти молодого парня

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о начале новых розыскных мероприятий. В Уфе пропал 21-летний Самохвалов Олег. Родные уже пять дней не знают, где молодой человек.

Как сообщают волонтёры, Олег ушёл из дома 12 июня. Обратно вечером парень не вернулся, на связь с родными не выходит. Близкие Олега бьют тревогу.

Рост пропавшего примерно 178 см, телосложение средние. Волосы черные, а глаза карие. В день исчезновения был одет в чёрную футболку с жёлтыми пальмами, черные шорты с белыми иероглифами и черные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Олега, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54 52, 8 917 798 23 88 и 112.