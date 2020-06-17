«Я уже не могу ходить»: в Башкирии умирающий от рака мужчина умоляет спасти ему жизнь

Уфимец Ильдар Ахмадуллин попал в ужасную ситуацию.

Молодому человеку еще 22 мая пришлось обратиться к врачам скорой медицинской помощи. У него началось кровотечение. Ильдара забрали в больницу № 21, где внезапно его огорошили подозрением на коронавирус.

Основное заболевание у Ильдара Ахмадуллина - аденокарцинома прямой кишки на 3 стадии. На простом языке это рак. Именно он дал метастазы и спровоцировал кровотечение.

После постановки подозрения на коронавирус уфимца перевели в 8-ую больницу, где он и находится и по сей день. Со своей проблемой он обратился к руководству республики: Ильдару срочно необходима помощь онколога.

И вот здесь возникает замкнутый круг. При госпитализации врачи обратили внимание на простуженные легкие. На них дал осложнение рак. Из-за подавленного иммунитета неизвестно, когда легкие придут в норму, поэтому лечение не останавливается. Тем временем опухоль развивается все сильнее и сильнее.

Мне нужна срочная госпитализация в онкодиспансер для лечения потому с каждым днём мне все хуже, сил уже совсем нет, начали отказывать рука и нога, каждый день кровотечение, не работает толком пищеварение, нету сил и адские боли. Я уже не могу толком ходить, а я молодой парень, у меня семья и дети! Ильдар Ахмадуллин, житель Уфы

Ильдар в своем диагнозе никого не винит. Наоборот, он видит, как врачи стараются вылечить его осложнения на легкие. Однако сейчас он понимает: если не посетить онколога, скоро он может умереть.

Из-за слабого иммунитета постоянно то продувает, то от соседа по палате наберёшься чего. Лечение превращается а бесконечную историю Ильдар Ахмадуллин, житель Уфы