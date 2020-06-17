Билеты на матч «Уфа» - «Тамбов» раскупили за 15 минут

Жители столицы раскупили билеты на матч «Уфа» - «Тамбов» всего за 15 минут. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба «Уфа». Всего в кассы поступило 200 билетов.
Ранее клуб принял решение отменить продажу билетов в онлайн-кассах и ввел ограничение: не более двух билетов в одни руки.
Для детей до 6 лет вход свободный (если не занимают отдельного места), болельщикам категории 65+ посещение матча запрещено в связи с указом главы Башкирии.
Болельщиков на стадионе просят быть в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию и дезинфицировать руки.
Матч 23 тура чемпионата РПЛ состоится в воскресенье, 21 июня. Начало в 17.00.