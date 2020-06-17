Билеты на матч «Уфа» - «Тамбов» раскупили за 15 минут

«Учитывая непростую эпидемиологическую обстановку из-за коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор согласовал присутствие зрителей на играх с заполняемостью арены на 10%. Для уфимского стадиона это 1,5 тысячи человек, в которые войдут владельцы абонементов, сектора активной поддержки (фанаты, «20-й сектор», «Женский сектор»), а также в рамках акции «Спасибо врачам» 100 билетов будут отданы работникам медицинских учреждений. Таким образом, в свободной продаже остается всего 200 билетов»

пресс-служба ФК «Уфа».