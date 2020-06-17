В Уфе виновным в гибели шести человек вынесли приговор

В башкирской столице завершилось расследование по делу о пожаре на нефтехимическом производстве. В 2016 году во время пожара на предприятии погибли 6 человек. Пресс-служба прокуратуры РБ сообщила о приговоре виновным.

Следователи выяснили, что на предприятии была нарушена техника безопасности, поэтому произошёл взрыв газовоздушной смеси, разгерметизация продуктопровода, разлив нефтепродуктов и их возгорание. Ответственные за безопасность не провели экспертизу и ремонт коллекторов установки. В итоге произошёл пожар, который раскинулся на площадь более 300 квадратных метров.

В пожаре погибли 6 сотрудников предприятия, а ещё двое получили серьёзные травмы. Хотя обвиняемые не признали свою вину, суд приговорил пятерых сотрудников завода к лишению свободы на три-пять лет, а также запретил работу на взрывоопасных объектах в течение двух лет.