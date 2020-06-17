Радий Хабиров рассказал в шоу «Док-ток» о новой инфекционной больнице под Уфой

«Супербольница 21-го века». Так назвала Елена Малышева в эфире Первого канала новый инфекционный центр в Уфе. Из столицы Башкортостана в онлайн-формате в программе «Док-ток» принял участие Радий Хабиров.

Темой вечернего шоу стала больница в поселке Зубово. Госпиталь, способный вместить 470 пациентов, был построен в рекордные сроки – за 2 месяца. Глава региона рассказал об особенностях медучреждения гостям программы.