Радий Хабиров рассказал в шоу «Док-ток» о новой инфекционной больнице под Уфой

«Супербольница 21-го века». Так назвала Елена Малышева в эфире Первого канала новый инфекционный центр в Уфе. Из столицы Башкортостана в онлайн-формате в программе «Док-ток» принял участие Радий Хабиров.
Темой вечернего шоу стала больница в поселке Зубово. Госпиталь, способный вместить 470 пациентов, был построен в рекордные сроки – за 2 месяца. Глава региона рассказал об особенностях медучреждения гостям программы.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поставил республику в пример и предложил тиражировать опыт Башкортостана на всю страну. В первую очередь, он отметил «продуманность инфекционного центра», который в дальнейшем можно использовать для лечения любых инфекций.