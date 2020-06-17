В Уфе маленькие мальчики чуть не попали под поезд

В башкирской столице едва удалось избежать страшной трагедии. 6-летний и 7-летний мальчики играли на железнодорожных путях. Веселье ребят чуть не закончились несчастным случаем.

Инцидент произошёл на перегоне Уфа-Дёма. Машинист заметил двух мальчиков, которые кидали на рельсы камни, подвергая свою жизнь опасности. На место происшествия выехали сотрудники линейного управления. Детей отвели в безопасное место. К счастью, оба ребёнка в порядке и не получили никаких травм.