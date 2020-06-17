В Башкирии любовники предались утехам на улице под Михаила Круга

Накануне утром жительница Мелеуза увидела необычную картину. Она стала свидетелем жарких и страстных любовных утех молодой парочки. Девушка с парнем начали заниматься сексом прямо на капоте внедорожника, не подозревая, что они попали в объектив чей-то камеры. Только через некоторое время недовольные жильцы панельки стали выражать свое возмущение, освистывая любовников.

Все произошло на улице Ленина в половине шестого утра. Этот случай разделил жителей города на два лагеря: кто-то считает, что такое поведение недопустимо, а кто-то говорит, что молодость одна и прожить ее нужно ярко. Нашлись даже те, кто осудил не сам процесс: возмущение вызвала громкая музыка, которая доносилась в шесть утра из салона иномарки. К слову, музыкальный плейлист у водителя разнообразный: от Михаила Круга до группы "Валентин Стрыкало".

«Да пусть совокупляются, где хотят, музыку нафига так врубать, люди же спят ещё! Было бы тихо, никто бы не заметил, сами себя спалили, идиоты» Инна Ю., жительница Салавата

Кстати, горожане вскоре узнали пылкого любовника. Им оказался ведущий инструктор одной из главных автошкол города. Среди жителей сразу пошли шутки, что так мужчина в индивидуальном порядке принимает внутренние экзамены.