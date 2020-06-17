Где отдохнуть в Башкирии: озеро Сарва

Дочь бая, красавица Сарва, полюбила местного пастуха. Но отец решил выдать ее за богатого. Накануне свадьбы она сказала, что пойдет к озеру набрать воды. Придя к берегу, бросилась вниз. Возлюбленный попытался спасти девушку, но бурные потоки речки несли тело девушки вниз по течению. Отчаявшись парень, и сам бросился в воду. Река, где он погиб, носит название Салдыбаш, а озеро и речка, где утонула красавица, с тех пор называются Сарва.