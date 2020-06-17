Где отдохнуть в Башкирии: озеро Сарва

Башкирия - это уникальный край с невероятной природой. Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом в стране, то внутренний туризм - это идеальное решение. Мы расскажем, куда можно отправиться, не выезжая за пределы республики, и получить массу положительных эмоций.
По праву одной из жемчужин Башкирии является озеро-родник Сарва, что в Нуримановском районе.
Озеро Сарва (или Сарвинское) - небольшое по площади, его размеры около 80 метров в длину и 38 метров в ширину. Зато глубина достигает внушительных 38 метров! Уже у самого берега дно почти отвесно уходит на большую глубину.
Прозрачная голубовато-зеленая вода позволяет разглядеть, как скалистое дно обрывается вниз, в загадочную темную бездну. Дно видно на глубину до 10 метров. Очень красивое и необычное место!
Представляет собой источник воклюзного типа, находящегося на дне наклонного канала карстового провала. Озеро возникло в породах сакмарского и артинского ярусов нижней перми. Котловина провальная, вытянутая. Восточный берег крутой и гористый, покрыт лесом, а западный - выровненный и безлесый.
Существует даже легенда о происхождении названия озера.
Сарва - идеальное место для фотосессий, говорят туристы. Нереальный цвет воды, как на обработанных в фотошопе фотографиях какого-нибудь океанского острова удивляет, восхищает, завораживает.
Напомним, ранее правительство России вместе с отраслевым сообществом разрабатывает новый национальный проект по внутреннему и въездному туризму. Предприятиям туриндустрии могут снизить НДС, а россиян, путешествующих по стране, поддержать субсидиями.