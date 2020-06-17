Где отдохнуть в Башкирии: озеро Сарва

Башкирия - это уникальный край с невероятной природой. Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом в стране, то внутренний туризм - это идеальное решение. Мы расскажем, куда можно отправиться, не выезжая за пределы республики, и получить массу положительных эмоций.

По праву одной из жемчужин Башкирии является озеро-родник Сарва, что в Нуримановском районе. 

Озеро Сарва (или Сарвинское) - небольшое по площади, его размеры около 80 метров в длину и 38 метров в ширину. Зато глубина достигает внушительных 38 метров! Уже у самого берега дно почти отвесно уходит на большую глубину.

Прозрачная голубовато-зеленая вода позволяет разглядеть, как скалистое дно обрывается вниз, в загадочную темную бездну. Дно видно на глубину до 10 метров. Очень красивое и необычное место! 

Представляет собой источник воклюзного типа, находящегося на дне наклонного канала карстового провала. Озеро возникло в породах сакмарского и артинского ярусов нижней перми. Котловина провальная, вытянутая. Восточный берег крутой и гористый, покрыт лесом, а западный - выровненный и безлесый.

Существует даже легенда о происхождении названия озера.

Дочь бая, красавица Сарва, полюбила местного пастуха. Но отец решил выдать ее за богатого. Накануне свадьбы она сказала, что пойдет к озеру набрать воды. Придя к берегу, бросилась вниз. Возлюбленный попытался спасти девушку, но бурные потоки речки несли тело девушки вниз по течению. Отчаявшись парень, и сам бросился в воду. Река, где он погиб, носит название Салдыбаш, а озеро и речка, где утонула красавица, с тех пор называются Сарва.

Сарва - идеальное место для фотосессий, говорят туристы. Нереальный цвет воды, как на обработанных в фотошопе фотографиях какого-нибудь океанского острова удивляет, восхищает, завораживает. 

Напомним, ранее правительство России вместе с отраслевым сообществом разрабатывает новый национальный проект по внутреннему и въездному туризму. Предприятиям туриндустрии могут снизить НДС, а россиян, путешествующих по стране, поддержать субсидиями. 