Стало известно, сколько зрителей придет на матч «Уфа» – «Тамбов»

Билеты на матч «Уфы» против «Тамбова» раскупили меньше чем за час. Сегодня в кассы стадиона «Нефтяник» поступили 200 квитков на продажу для обычных болельщиков. Матч башкирской команды пройдет в воскресенье в 17:00.

Очередь за билетами образовалась задолго до открытия касс. Две сотни квитков, поступивших в продажу, расхватали меньше чем за час.

Футбол – это жизнь. Если заниматься спортом, то никакая болезнь тебя не сломает. Болельщик

Всего на матч «Уфа» – «Тамбов» 21 июня придут полторы тысячи зрителей. В том числе владельцы абонементов, три активных сектора: женский, фанатский и 20-й. Еще три десятка билетов разыграли в СМИ и социальных сетях, 100 выделили для врачей. Кстати, больше всего заявок поступило от медиков из 21 больницы Уфы и республиканской.

Футбольная «Уфа» поддержала не только билетами, но и баннером. Эскиз к нему подарил к открытию сезона известный карикатурист Камиль Бузыкаев. Будут на трибунах и виртуальные болельщики. Если все пройдет хорошо, то, возможно, на следующем матче зрительскую квоту увеличат.

Между тем футболисты продолжают тренироваться и упорно готовиться к встрече с «Тамбовом». Накануне на тренировке по индивидуальной программе занимались Джемал Табидзе и Оливье Тилль. Участие последнего в первой после паузы игре пока под вопросом. Он получил повреждение еще на стартовой после сбора в Аше тренировке. В этой ситуации больше шансов на появление в составе у молодых Голубева, Урунова и Гиоргобиани.

У молодых есть преимущество в том плане, что они быстрее восстанавливаются. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

Накануне футболисты провели тренажерное занятие на открытом воздухе. Настроение в команде боевое. Все хотят взять реванш за самое крупное поражение в нынешнем чемпионате. Но в тоже время обстановка не накаляется, а наоборот. Легионеры находят время даже на нестандартные упражнения.