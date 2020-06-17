4 спортсмена из Уфы – в сборных России по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью

Башкирские спортсмены сохранили за собой места в составе сборных России по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. Речь идет сразу о четырех воспитанниках уфимской спортшколы. Ребятам можно тренироваться по указу Главы республики.
Единственный российский двоеборец, принимавший участие в одной из самых скандальных Олимпиад. Так получилось, что Эрнест Яхин один от всей страны отправился на Игры в Пхенчхан, чтобы выступить в лыжном двоеборье. Он и сейчас тренируется в гордом одиночестве.
Еще в мае сборная России по лыжному двоеборью должна была отправиться на подготовительные сборы. С 1 июня в идеале начинают прыжковую подготовку. Но пока доступны только кроссы и занятия штангой. В лучшем случае первые сборы состоятся в июле. Однако состав сборной страны объявили, и в него прогнозируемо вошел Эрнест Яхин. На его счету больше двух десятков побед на чемпионате России. Эрнест Яхин – лучший двоеборец в стране. Готовится с прицелом на Олимпиаду. Но загадывать не берется.
В сборной России по прыжкам с трамплина представительство уфимской спортшколы в три раза больше. Это Дмитрий Васильев – призер этапов Кубка мира, самый опытный прыгун в команде. Ильмир Хазетдинов – участник Олимпийских игр и молодой спортсмен Николай Матавин. Двое из них оправляются после травм. Дмитрий Васильев на реабилитации. Операцию перенес и Ильмир Хазетдинов.
И пока время на это есть. Потому что восстанавливаться придется не только башкирскому и российскому спорту, но и мировому.