В Башкирии активисты спорта выиграли президентские гранты

Активисты спорта Башкортостана выиграли гранты по итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2020 года. В том числе спортивный клуб единоборств «Таин» получил грантовую поддержку в размере почти 850 тысяч рублей в категории «Спортивный клуб – стимул к здоровью на селе».

Хоккейный клуб «Уфа» в рамках проекта «Здоровое поколение – сильный регион» стал обладателем почти полумиллиона рублей. Но самый большой грант – более трех миллионов рублей – достался региональному общественному фонду Риммы Баталовой «Молодость нации» Республики Башкортостан. Эти деньги должны пойти на реализацию программы развития настольного тенниса для слепых «Шоудаун» среди детей и молодежи «Пространство со скоростью звука».