В Башкирии нашли тело пропавшего парня

Трагедией закончились поиски молодого человека из Зилаирского районе. 19-летнего Мараканова Юмабая нашли мёртвым. Печальную новость сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».
Молодой человек жил в селе Малоюлдыбаево. 10 июня он вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Сегодня, 17 июня, стало известно, что тело пропавшего парня нашли добровольцы.
Волонтёры не сообщают, где именно был найден погибший. Информации о характере смерти несчастного также не поступало. Представители организации «Лиза Алерт Башкортостан» благодарят всех, кто участвовал в поисках Юмабая.
Фото: Лиза Алерт Башкортостан.