Житель Башкирии стал жертвой аферистов

61-летний житель Белорецка пострадал от рук мошенников. Злоумышленники похитили с его карты 284 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Потерпевшему позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что по его банковскому счету проходят подозрительные операции. Для того, чтобы сохранить деньги, звонившая предложила мужчине перевести деньги на резервный счет.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.