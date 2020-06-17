Житель Башкирии стал жертвой аферистов

Чтобы сохранить свои денежные средства, мужчине предложено было необходимо снять все деньги в общей сумме 284 тысячи рублей и перевести на счет, который ему продиктуют. После всех сделанных операций, придя домой, гражданин стал проверять в интернете номера телефонов, с которых поступили звонки. И только тогда он понял, что попался на уловки мошенников - номера не принадлежат ни одному из банков.

пресс-служба МВД по Башкирии