Житель Башкирии стал жертвой аферистов

61-летний житель Белорецка пострадал от рук мошенников. Злоумышленники похитили с его карты 284 тысячи рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Потерпевшему позвонила женщина и представилась сотрудницей банка. Она сообщила, что по его банковскому счету проходят подозрительные операции. Для того, чтобы сохранить деньги, звонившая предложила мужчине перевести деньги на резервный счет.

Чтобы сохранить свои денежные средства, мужчине предложено было необходимо снять все деньги в общей сумме 284 тысячи рублей и перевести на счет, который ему продиктуют. После всех сделанных операций, придя домой, гражданин стал проверять в интернете номера телефонов, с которых поступили звонки. И только тогда он понял, что попался на уловки мошенников - номера не принадлежат ни одному из банков.

пресс-служба МВД по Башкирии

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники разыскивают преступника. Обстоятельства произошедшего выясняются.