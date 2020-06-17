В Уфе пропал без вести 21-летний парень

В столице Башкирии пропал при загадочных обстоятельствах 21-летний парень. Евгения Самохвалова ищут с 12 июня. В тот день парень ушел из дома, но обратно так и не вернулся.
Приметы: рост 178 см, черноволосый, глаза карие. На нем была черная футболка с принтом, шорты черного цвета и черные кроссовки.
Родные не находят себе места. В поисках принимают активное участие волонтеры.
Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Евгения волонтеры просят сообщить по телефону 8 (917) 798-23-88, 8 (800) 700-54-52 или 02.