В Башкирии водитель, насмерть сбивший выпускницу, признал свою вину

Водителя, сбившего школьников, заключили под стражу на два месяца. Напомним, житель Иглино в нетрезвом виде сел за руль, не справился с управлением и совершил наезд на детей. Девятиклассники шли по обочине улицы Ворошилова. Выпускники направлялись в школу за аттестатами.

Двое подростков успели отскочить. В результате ДТП 16-летняя Диана Еникеева от полученных травм погибла до приездов медиков. Второго ребенка перевезли в Уфу, он находится в 17-й больнице под присмотром врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего водителя. Сегодня в Иглинском межрайонном суде прошло заседание. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.