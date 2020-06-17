Трое жителей Башкирии пострадали в ДТП с большегрузом в Челябинской области

В Челябинской области произошла массовая авария с грузовиком. Большегруз смял несколько легковушек из-за отказавших тормозов. Смертельное ДТП случилось на трассе М5 между городами Юрюзань и Сатка.

Двое человек погибли. Семеро госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших есть двое жителей Уфы, сообщает «Башинформ». 58-летний уфимец получил перелом двух ребер. У ехавшего с ним в одной машине 57-летнего мужчины перелом ребер и ключицы.

Пострадала также 61-летняя жительница Башкирии. Ее отправили на амбулаторное лечение. Отмечается, что детей в числе пострадавших в аварии нет. Выжившим помогали рабочие, занимающиеся ремонтом моста через реку.