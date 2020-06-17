Стало известно, когда в Башкирии откроются бассейны и аквапарки

Сегодня Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. В числе новых послаблений – отмена обязательного использования масок на пляжах.

В правительстве также уточнили правила ношения перчаток: они все еще являются обязательными в объектах торговли, финансовых организациях и МФЦ. Напомним, что с 22 июня в республике начнут открываться фитнес-центры. А с 29 числа – другие объекты физической культуры, такие как спортзалы, секции.

Помимо прочего, ожидается открытие санаториев, профилакториев, пансионатов, домов отдыха и других организаций, оказывающие гостиничные услуги. Что касается бассейнов и аквапарков в республике, то они откроют свои двери для посетителей так же с 29 июня.