В Уфе показали особенности работы новой инфекционки изнутри

Сейчас в Республиканской клинической инфекционной больнице получают лечение 34 человека. Задействован один корпус госпиталя, по мере поступления новых пациентов количество медработников и задействованных боксов станет больше. Изнутри здание инфекционки смогли увидеть журналисты.

Действительно, корпуса инфекционной больницы словно клоны. Но врачи всегда точно знают, где именно они находятся. Достаточно выучить цветовые обозначения на стенах больницы.

А вот разметка на полу – это навигация по зонам. Красная полоса – значит, халаты придется сменить на противочумные костюмы. В боксах инфекционки сейчас лечатся 34 пациента. Ни один из них не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Хотя даже в обычных палатах над каждой кроватью есть возможность подключиться к кислороду. Алия Сафина уже неделю в инфекционке. Компьютерная томография показала 24 процента поражения легких. Девушка идет на поправку.

Заболевание протекало бессимптомно, поэтому осложнений на себе я не заметила. Когда самоизоляция закончится, я встречусь с друзьями и буду гулять. Алия Сафина, пациентка Республиканской клинической инфекционной больницы

А пока запрещено выходить даже из палаты. Для вызова врача есть тревожная кнопка. Маячок над дверью бокса – сигнал как о помощи, так и о том, что ее уже оказывают.

Работать в противочумнике медработникам приходится до 6 часов. Если на то, чтобы одеться, нужно минут 10, на снятие потребуется больше времени.

По статистике медработники заражаются именно при неправильном снятии средств индивидуальной защиты. Поэтому это делается строго в присутствии ассистента. Он будет пошагово объяснять, как снять костюм, чтобы не заразиться инфекцией. После снятия каждого элемента СИЗ – обработка рук, все движения только наружу, чтобы инфекция осталась на поверхности костюма. На территории инфекционной больницы обработке подвергаются даже машины: перед тем как выехать в город, автотранспорт отправляют под душ холодным туманом.

С высоты птичьего полета медучреждение, имеющее 7 лучей. Из них корпуса А, Б, В и Г – обычные боксы, Д и Е – реанимация. У каждой палаты, а в больнице их сто, отдельный вход через улицу. В головной части – зона врачей. Кстати, между корпусами они могут перемещаться, не выходя из здания. Это очень экономит время специалистов.

Тут чем удобно, можно любую инфекцию класть в любой бокс. Больные защищены. Нет перекреста инфекции. В этом плане очень удобно. У нас в старом здании на Запотоцкого было всего 16 боксированных палат, чего очень не хватало. И мы давно просили построить новый инфекционный корпус. Радик Галимов, главный врач Республиканской инфекционной клинической больницы