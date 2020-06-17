В Башкирии нашли девушку, устроившую развратное шоу при ребенке

25-летнюю жительницу Салавата искали всем городом.

Последние два дня город Салават находится на нервах. Молодая горожанка засветилась в одной из социальных сетей. Девушка решила заработать, демонстрируя в прямом эфире свои прелести. Правда, все это происходило на глазах у маленького ребенка.

Такое поведение сразу же стало поводом для обсуждения в местных пабликах. Жители Салавата не верили в историю и называли ее фейком. К делу подключилась и детский омбудсмен Милана Скоробогатова, которая обещала разобраться в этом вопросе.

Источники bash.news, близкие к ситуации, рассказывают: ролик, который вызывает только чувство стыда, кидали абсолютно по всем чатам. Информацию собирали буквально по крупицам, но в итоге девушку нашли – это не фейк.

Той самой похотливой развратницей стала Альфия Бикбулатова (имя и фамилия изменены – прим. редакции). В соцсети она зарегистрировалась в апреле, указав сразу свои параметры: рост и вес. В следующем месяце девушке исполнится 26, а в тот злополучный день она зашла в онлайн, чтобы заработать себе на пиво с помощью «донатов». Способ выбрала самый простой – свое тело.

Альфия живет небогато. Известно, что 7 лет назад она еще проживала в Мраково, была обычной деревенской девушкой. В ее фотоальбоме – снимки с подругами, парнями, картинки про любовь и мемы про жизнь «по понятиям».

В постах Альфии много орфографических ошибок. После переезда в Салават она сначала работает продавцом в маленьком магазине, а потом официантом в боулинг-клубе. В списке ее увлечений – Кавказ, ислам, фильм «Сумерки», а также местные башкирские исполнители. В свободное время выбирается в Стерлитамак, чтобы покататься по городу на машине и купить новые вещи.

Проверка по этой истории продолжается. Необходимо выяснить,дев что за ребенок был за кадром. Девушка живет только с мамой, братиком и младшей сестренкой. Что касается заработка, то в общей сложности ей удалось заработать на трансляции 306 рублей.

Отметим, что уже сейчас в аккаунте у девушки 350 рублей, а число подписчиков – более 1500.

Редакция bash.news будет следить за развитием событий.