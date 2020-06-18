Стало известно, когда в Башкирии ослабят режим самоизоляции

У нас сейчас идет падение и, если мы в таком же режиме будем продолжать «падать», то мы посмотрим. Были дни, 2-3 недели назад, когда было более 110 в день (заболевших), а сейчас мы опустились на 59. Я думаю, в более обозримом будущем мы перейдем на более слабый режим регулирования.

Радий Хабиров, Глава Башкирии