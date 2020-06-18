Стало известно, когда в Башкирии ослабят режим самоизоляции
Радий Хабиров принял участие в инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next. Ведущая задала ему вопрос, были ли меры, принятые в связи с COVID-19, оправданными. Глава Башкирии назвал данные меры оправданными.
Радий Хабиров рассказал, что 9 мая и 12 июня люди активно общались друг с другом. Через определенное время был зафиксирован скачок заболевших. Шло падение, когда люди находились в изолированном состоянии.
Мы перешли на другое регулирование. Невозможно заставить всех людей носить маски и сидеть дома, люди уже устали, но мы пошли по другому пути. Мы жестко закрываем те места и создаем там особые режимы, как-то: ношение масок, перчаток, дезинфекция, социальная дистанция, — там, где люди контактируют близко, — это магазины, МФЦ, учреждения, поликлиники, общественный транспорт. Имеет смысл регулировать там, и на данный момент это работает.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Радий Хабиров отметил, что жителей возраста 65+ продолжает действовать режим самоизоляции.
У нас сейчас идет падение и, если мы в таком же режиме будем продолжать «падать», то мы посмотрим. Были дни, 2-3 недели назад, когда было более 110 в день (заболевших), а сейчас мы опустились на 59. Я думаю, в более обозримом будущем мы перейдем на более слабый режим регулирования.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель региона надеется, что 1 сентября дети уже пойдут в школы. Но элементы дистанционного обучения в сфере допобразования сохранятся.