НКО Башкирии выиграли более 70 млн рублей президентских грантов

Более 70 миллионов рублей на некоммерческие проекты. Прошёл конкурс на президентские гранты для НКО. Среди субъектов Приволжского федерального округа Башкортостан лидирует по количеству заявок и по числу победителей. Республика поставила свой собственный рекорд.

72 проекта от некоммерческих организаций получат почти 71 миллион рублей. Самый большой грант – 6 073 606 рублей – передадут региональному отделению Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Средства пойдут на создание публичной общественной музейной экспозиции, посвященной Валериану Альбанову и полярникам-уроженцам города Уфы и Республики Башкортостан.

Грант получит благотворительный фонд «С любовью». Его цель –поддержать мам детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас они работают в Чишминском районе. В этом конкурсе они становятся победителями уже во второй раз. Стратегический партнёр проекта, который представила некоммерческая организация, это центр «Семья». Вместе они прежде проводили разовые акции. Грантовые средства позволят работать системно.