В Башкирии молодой байкер пострадал под колёсами машины

Серьезная авария зафиксирована в городе Нефтекамск накануне. 17 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Дорожное. Подробности аварии рассказала пресс-служба ГИБДД Башкирии.
По предварительной информации, 61-летний водитель за рулём «Лады Гранта» пытался повернуть на зелёном сигнале светофора. Однако при этом автолюбитель не уступил дорогу парню на мотоцикле. 26-летний байкер на успел проехать, и произошло столкновение.
В результате аварии молодой человек был оперативно госпитализирован с травмами. О его состоянии ничего неизвестно. По факту ДТП начато разбирательство – предстоит выяснить точные причины случившегося.
Фото: ГИБДД по РБ.