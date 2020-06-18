В Башкирии молодой байкер пострадал под колёсами машины

По предварительной информации, 61-летний водитель за рулём «Лады Гранта» пытался повернуть на зелёном сигнале светофора. Однако при этом автолюбитель не уступил дорогу парню на мотоцикле. 26-летний байкер на успел проехать, и произошло столкновение.